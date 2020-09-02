Народный артист Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет. У него была онкология
В Москве скончался народный артист Борис Клюев. Ему было 76 лет. Причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову
В Москве скончался народный артист Борис Клюев. Ему было 76 лет. Причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.
В 2019 году Борис Клюев рассказывал журналистам, что страдает от онкологии, но говорил, что болезнь не мешает ему играть в театре и сниматься в кино.
Прощание с актером состоится в Малом театре, но время и место похорон пока неизвестны.
Борис Клюев родился в Москве в июле 1944 года, а в 1969 году окончил Театральное училище имени Щепкина. В том же году он поступил на службу в Малый театр.
Первой его большой ролью в кино стал министр Временного правительства Василий Шульгин в фильме «Крушение империи». Борис Клюев снялся в таких картинах как «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «ТАСС уполномочен заявить…»
Также Клюев снимался в ситкоме «Воронины» - адаптации американской комедии «Все любят Рэймонда». Этот сериал выходил с 2009 по 2019 год и вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный адаптированный телевизионный проект в мире.