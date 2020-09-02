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Политика
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02 сентября 2020, 03:13

В МВД создали специальную группу по борьбе с манипулированием сознанием подростков

В Министерстве внутренних дел сформировали группу, которая займется выявлением и пресечением попыток манипулировать сознанием подростков с помощью интернет-ресурсов

В МВД создали специальную группу по борьбе с манипулированием сознанием подростков

В Министерстве внутренних дел сформировали группу, которая займется выявлением и пресечением попыток манипулировать сознанием подростков с помощью интернет-ресурсов.

В эту группу вошли сотрудники главного управления уголовного розыска (ГУУР) и других подразделений МВД РФ. Представители ГУУР должны будут выявлять неформальные молодежные объединения, которые ведут противоправную деятельность. Далее вся информация будет проверяться на наличие признаков противоправных деяний, сообщает РБК.

Сайты с контентом «деструктивного» характера будут блокироваться по решению суда.

В качестве примера манипулирования созданием подростков в МВД привели субкультуру АУЕ. Напомним, что в августе 2020 года Верховный суд РФ признал движение АУЕ экстремистским и запретил его деятельность.

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