В Госдуме предложили обязать Apple разрешить установку мобильных приложений в обход App Store
Депутат от «Справедливой России» Федор Тумусов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который обязывает владельцев операционных систем не запрещать установку сторонних магазинов мобильных приложений
Депутат от «Справедливой России» Федор Тумусов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который обязывает владельцев операционных систем не запрещать установку сторонних магазинов мобильных приложений.
Парламентарий считает необходимым запретить владельцам магазинов брать за покупки в приложениях комиссию более 20%, а часть полученной суммы перечислять в «специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий». За неисполнение требований закона в случае его принятия предлагается штрафовать предпринимателей на сумму в 10% от выручки маркетплейса на территории России.
Федор Тумусов также предложил обязать разработчиков из Apple каждый год публиковать в российских СМИ отчеты об объемах продаж своих продуктов на территории РФ. В случае неисполнения депутат предлагает штрафовать айтишников уже на 0,1% от размера мировой выручки корпорации.