02 сентября 2020, 02:12
Власти США пригрозили России санкциями за вмешательство в белорусский кризис
США пригрозили России новыми санкциями, если она «более открыто» вмешается в белорусский кризис. Соответствующее заявление сделал высокопоставленный сотрудник Белого дома
США пригрозили России новыми санкциями, если она «более открыто» вмешается в белорусский кризис. Соответствующее заявление сделал высокопоставленный сотрудник Белого дома, сообщает Reuters.
Заявление американских чиновников связано со словами президента Владимира Путина о том, что по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко в России был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который «в случае необходимости окажет помощь соседней стране».
Александр Лукашенко в свою очередь добавил, что Белоруссия может превратиться в театр военных действий, поскольку для Запада она является «трамплином» в Россию. «Мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем», - отметил белорусский президент.