Следствие предъявило новое обвинение бывшему замначальника Генштаба Халилу Арсланову
Главное военное следственное управление СКР предъявило новое обвинение бывшему замначальника Генштаба Вооруженных сил России Халилу Арсланову. Высокопоставленному силовику инкриминируют получение взятки в особо крупном размере
Главное военное следственное управление СКР предъявило новое обвинение бывшему замначальника Генштаба Вооруженных сил России Халилу Арсланову. Высокопоставленному силовику инкриминируют получение взятки в особо крупном размере.
Следователь Денис Козловцев сообщил о новом обвинении в адрес Халила Арсланова в ходе заседания суда, на котором рассматривался вопрос о продлении ареста генерал-полковнику. Представитель следствия заявил, что обвинения в двух эпизодах мошенничества и одном эпизоде получения взятки силовику было предъявлено в конце августа.
Следователь просил суд продлить Арсланову срок ареста до 6 декабря, а его адвокат Антон Антонов просил суд заменить нахождение под стражей своего подзащитного на домашний арест. По словам защитника, у генерала выявили опухоль в печени, однако гособвинитель заявил, что эта опухоль не представляет угрозы для жизни арестованного.
Напомним, что бывший замначальника Генштаба был арестован в феврале 2020 года по делу о мошенничестве на 191,5 млн и 6,7 млрд рублей. Уголовное дело против генерала было возбуждено по факту хищений бюджетных средств при исполнении госконтрактов по обслуживанию цифрового телекоммуникационного оборудования в 2013–2017 гг.