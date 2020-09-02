Юристы ФБК обратились в суд из-за отказа СКР возбуждать дело по факту отравления Алексея Навального
Юристы Фонда борьбы с коррупцией подали в Басманный райсуд Москвы жалобу на Следственный комитет, который отказался возбуждать уголовное дело по факту возможного отравления Алексея Навального
Юристы Фонда борьбы с коррупцией подали в Басманный райсуд Москвы жалобу на Следственный комитет, который отказался возбуждать уголовное дело по факту возможного отравления Алексея Навального.
Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что 20 августа организация подала заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту отравления Алексея Навального. «Прошло 12 суток. До настоящего момента мы не получили никакого ответа: нам не отказали, не переслали заявление, не сказали, что продлили срок проверки, не возбудили дело», - отметил юрист.
В связи с отсутствием хоть какого-то ответа юристы ФБК обратились в Басманный суд.
Напомним, что немецкие врачи установили, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако российские правоохранительные органы заявили, что для возбуждения дела по факту отравления оппозиционера нет оснований.