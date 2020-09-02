По факту крупного пожара в заповеднике «Утриш» в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело
Правоохранительные органы Краснодарского края возбудили уголовное дело по факту пожара в заповеднике «Утриш» в Анапе. По уточненным данным, в заповеднике выгорело 130 гектар уникальных реликтовых лесов
Правоохранительные органы Краснодарского края возбудили уголовное дело по факту пожара в заповеднике «Утриш» в Анапе. По уточненным данным, в заповеднике выгорело 130 гектар уникальных реликтовых лесов.
Прокуратура в ходе проверки установила, что огонь начался по вине туристов, которые развели на специальной стоянке огонь в бытовых целях. Директора «Утриша» подозревают в халатности, повлекшей за собой крупный ущерб. По версии прокуратуры, он ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности по контролю за соблюдением установленного режима посещения заповедника и правил противопожарной безопасности.
Напомним, пожар в заповеднике «Утриш» начался 24 августа. Огонь возник в прилегающем к заповеднику сосновом лесу, а из-за ветра и засухи переметнулся непосредственно на территорию заповедника. Через два дня в «Утрише» ввели режим чрезвычайной ситуации, а несколько сотен туристов были эвакуированы.
В связи с пожаром заповедник «Утриш» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил закрыть заповедник для туристов и «оставить реликтовый лес в покое, чтобы туда не ступала нога человека».