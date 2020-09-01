Белоруссия и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения
Россия и Белоруссия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения между странами. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Россия и Белоруссия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения между странами. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
В заявлении Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии говорится, что решение об о возобновлении транспортного сообщениябыло принято в ходе прошедших в Москве переговорах представителей санитарно-эпидемиологических служб. В ходе переговоров были выработаны дальнейшие шаги по восстановлению воздушного и железнодорожного сообщения Россией и Белоруссией, которое было закрыто в связи с пандемией коронавируса.
При этом белорусский премьер не сообщил, планируется ли открытие сухопутных границ между соседними странами.
Напомним, что Россия закрыла свои границы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в марте 2020 года. При этом Белоруссия была единственной страной в Европе, власти которой отказались закрывать границы с соседями.