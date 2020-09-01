Интернет-омбудсмен потребовал показать специалистам исходный код системы электронного голосования
«Начинать электронное голосование, когда не показали исходный код хотя бы специалистам - это безумие и приведет к проблемам в последующем и даст почву потенциальным нападкам и возможной дискредитации системы», - заявил Дмитрий Мариничев
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев раскритиковал российскую систему электронного голосования, которую власти считают «честной и прозрачной». Специалист заявил, что электронное голосование нельзя применять на практике, пока исходные коды не покажут профильным специалистам.
«Начинать электронное голосование, когда не показали исходный код хотя бы специалистам - это безумие и приведет к проблемам в последующем и даст почву потенциальным нападкам и возможной дискредитации системы», - заявил Дмитрий Мариничев на заседании Центризбиркома.
«Если мы хотим, чтобы люди доверяли системе, покажите код, пусть смотрит весь мир, чего стесняться? Технические регламенты и описание системы, по крайней значимые части, должны быть в свободном доступе», - обратился интернет-омбудсмен к членам ЦИК.
Мариничев также рекомендовал дать возможность политическим партиям и гражданам валидировать блоки системы электронного голосования, что позволит значительно повысить уровень доверия к полученным данным и отменить наблюдение за ходом голосования, так как любые фальсификации в данном случае будут исключены.