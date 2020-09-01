Власти Польши разрешили возобновить авиасообщение с Россией
Правительство Польши исключило Россию из списка стран, гражданские авиарейсы из которых запрещены. Помимо РФ из этого списка были исключены Китай, Франция и Хорватия, но добавлены Албания, Испания, Мальта и Румыния
Правительство Польши исключило Россию из списка стран, гражданские авиарейсы из которых запрещены. Помимо РФ из этого списка были исключены Китай, Франция и Хорватия, но добавлены Албания, Испания, Мальта и Румыния, сообщает «Медуза».
Обновленный список стран, с которыми разрешается возобновить авиасообщение, будет действовать до 15 сентября. Затем он снова будет пересмотрен с учетом статистики заболеваемости коронавирусом.
Данный запрет не распространяется на рейсы, которые выполняются с согласия премьер-министра Польши, а также на полеты, связанные с обеспечением оборонных нужд.
Российские власти пока не прокомментировали решение Варшавы, поэтому неизвестно, будет ли Россия возобновлять полеты в польские города. Напомним, что в августе были разрешены полеты из России в Турцию, Великобританию, Танзанию и Швейцарию.