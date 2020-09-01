Компания Group-IB предложила властям создать центр по борьбе с утечками персональных данных
Специалисты по информационной безопасности компании Group-IB предложили Минкомсвязи создать Национальный центр мониторинга и реагирования на инциденты в киберсфере, чтобы остановить рост числа жертв мошенничества в интернете
Специалисты по информационной безопасности компании Group-IB предложили Минкомсвязи создать Национальный центр мониторинга и реагирования на инциденты в киберсфере, чтобы остановить рост числа жертв мошенничества в интернете.
По данным РБК, в начале августа Group-IB представила презентацию своего проекта по борьбе с утечкой персональных данных и интернет-мошенниками в Минкомсвязи. В качестве аргумента создания национального центра по обеспечению кибербезопасности компания привела отсутствие в настоящее время надежного ресурса со всей необходимой информацией об актуальных угрозах. Это приводит к росту числа случаев, когда граждане становятся жертвами мошенников.
Так, по данным компании в 2019 году в России были скомпрометированы 170 млн записей персональных данных. В связи с отсутствием единого центра доступа к информации об утечках, граждане, чиновник и бизнес в лучшем случае узнают об утечках из СМИ, либо остаются в неведении.
Национальный центр мониторинга и реагирования на инциденты в киберсфере займется не только выявлением утечек данных и противодействием онлайн-мошенничеству, но и займется обучением граждан «цифровой гигиене». Помимо этого специалисты проведут комплексный анализ защищенности ИТ-инфраструктуры госорганов и создадут комплексную систему защиты для проекта цифрового профиля гражданина, на базе Единой Системы Идентификации и Аутентификации (ЕСИА) и портала госуслуг.