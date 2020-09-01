Сын Виктора Цоя попросил президента запретить выход в прокат фильма Алексея Учителя о смерти музыканта
Сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр направил обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить выход в прокат фильма Алексея Учителя «Цой» о смерти музыканта. Копию обращения он опубликовал на своей странице в Facebook
Сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр направил обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить выход в прокат фильма Алексея Учителя «Цой» о смерти музыканта. Копию обращения он опубликовал на своей странице в Facebook.
«Я говорю не только от себя, но и от лица близких людей моего отца и моей мамы - дедушки Роберта Максимовича Цоя, Натальи Разлоговой, Юрия Каспаряна, Игоря Тихомирова. Мы против такого фильма и против его выхода в прокат», - сообщил Александр Цой.
Сын известного музыканта отметил, что выход фильма не был согласован с наследниками, а в самой картине «распространяются порочащие известных на всю Россию людей сведения».
Фильм Алексея Учителя «Цой» посвящен водителю автобуса, в аварии с которым погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой. Режиссер ранее заявил, что все реальные имена героев изменены, а происходящее в автобусе «выдумано от начала до конца».