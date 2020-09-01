Численность населения России из-за коронавируса сократится на рекордные 158 тысяч человек
Это максимальное значение за последние 14 лет, говорится в проекте единого плана правительства по достижению национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года
Численность населения России на фоне пандемии коронавируса по итогам 2020 года может сократиться на 158 тысяч человек. Это максимальное значение за последние 14 лет, говорится в проекте единого плана правительства по достижению национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года.
Согласно прогнозу, в текущем году численность населения России, по сравнению с предыдущими годами, будет сокращаться в пять раз быстрее. Смертность за январь-июнь на фоне пандемии уже выросла на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а рождаемость, напротив, снизилась на 5,4%.
В правительстве заявили, что положительные темпы общего прироста населения вернутся не ранее 2022 года.
Также в этом плане говорится о том, что уровень бедности в стране в 2020 году увеличится до 13,3%. При этом глава государства Владимир Путин ранее поставил задачу сократить уровень бедности к 2030 году в два раза (до 6,5%), сообщает РБК.