01 сентября 2020, 13:57
Следователя Главного управления СКР задержали за взятку в размере 5 млн рублей
В Москве сотрудники ФСБ задержали следователя Главного управления Следственного комитета России (СКР) Грея Эфендиева по подозрению в получении многомиллионной взятки. Силовика задержали с поличным
В Москве сотрудники ФСБ задержали следователя Главного управления Следственного комитета России (СКР) Грея Эфендиева по подозрению в получении многомиллионной взятки. Силовика задержали с поличным.
Следователь Грей Эфендиев узнал, что его коллега расследует дело в отношении преступной группы, которая специализируется на оказании секс-услуг. Он предложил себя в качестве посредника при получении взятки в размере 5 миллионов рублей за прекращение дела.
Сотрудники ФСБ задержали Эфендиева при получении первого транша. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.