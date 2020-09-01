В Красноярске суд разрешил принудительную госпитализацию подростка в психдиспансер из-за подписки на группу о «Колумбайне»
Суд в Красноярске разрешил принудительно госпитализировать на неопределенный срок в психиатрический диспансер 14-летнюю школьницу из-за ее подписки на страницу в соцсети «ВКонтакте» про бойню в американской школе «Колумбайн»
Суд в Красноярске разрешил принудительно госпитализировать на неопределенный срок в психиатрический диспансер 14-летнюю школьницу из-за ее подписки на страницу в соцсети «ВКонтакте» про бойню в американской школе «Колумбайн».
Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал, что 26 августа сотрудники ФСБ пришли к школьнице и еще нескольким подросткам, которые подписаны на этой сообщество, с обысками. Затем всех несовершеннолетних отправили в психдиспансер. Силовики обосновали свои действия тем, что подростки якобы готовились к «активным действиям».
Адвокат «Агоры» Владимир Васин рассказал, что мать девочки сначала согласилась на ее добровольную госпитализацию под давлением силовиков, но затем написала отказ. Однако медики отказались отпускать ребенка, сославшись на ее «деструктивное поведение».