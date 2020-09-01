Вице-губернатор Забайкалья пожаловалась на травлю своей дочери из-за поступления в МГИМО
Вице-губернатор Забайкальского края Аягма Ванчикова пожаловалась на травлю своей дочери, которая поступила в элитный Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)
Вице-губернатор Забайкальского края Аягма Ванчикова пожаловалась на травлю своей дочери, которая поступила в элитный Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
В своем Instagram чиновница написала, что «организована какая-то практически травля, создан негативный фон вокруг поступления ее дочери в университет».
Речь идет об информации о поступлении дочери вице-губернатора Забайкалья в МГИМО без конкурса в рамках целевого набора. Сама Ванчикова данные сведения опровергла и заявила, что ее дочь все 11 лет училась на одни «пятерки», получила федеральную и региональную медали за успехи в школе, побеждала на соревнованиях, в олимпиадах и конкурсах, а ЕГЭ сдала на 94 и 98 баллов.
Аягмы Ванчиковой заверила, что ее дочь не учится за счет регионального или муниципального бюджета.
Напомним, ранее организация «Трансперенси Интернешнл - Россия», «Важные истории», «Новая газета» и студенческий журнал DOXA опубликовали расследование о том, как российские чиновники устраивают в ведущие вузы страны своих детей и родственников без экзаменов. Дети чиновников поступают через процедуру так называемого целевого набора и учатся за счет государства.