Меню
Общество
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
01 сентября 2020, 12:33

Иркутские чиновники перенесли школьные занятия на улицу из-за трехдневного голосования

Администрация Иркутской области рекомендовало местным школам провести занятия в пятницу, 11 сентября, на открытом воздухе. Дело в том, что 11 сентября начнется трехдневное голосование на выборах губернатора региона

Иркутские чиновники перенесли школьные занятия на улицу из-за трехдневного голосования

Администрация Иркутской области рекомендовало местным школам провести занятия в пятницу, 11 сентября, на открытом воздухе. Дело в том, что 11 сентября начнется трехдневное голосование на выборах губернатора региона, а многие избирательные участки размещаются в здании школ.

Иркутские чиновники окрестили 11 сентября «днем здоровья» и рекомендовали провести уроки на улице. 12 и 13 сентября будут выходными днями в школах, а 14 сентября работа образовательных организаций будет проходить в штатном режиме после дезинфекции и уборки помещений, сообщили в областной администрации.

Напомним, что по решению Центризбиркома сентябрьские выборы в регионах продлятся три дня. 11 и 12 сентября считаются днями для досрочного голосования, а 13 сентября – основным днем для волеизъявления избирателей.

Материалы по теме
Глава Роспотребнадзора не исключила возвращения школьников на дистанционное обучение
В Москве в ходе масштабного тестирования коронавирус выявили у 5,5 тысячи сотрудников образования
Каждый второй москвич считает электронное голосование способом фальсификации итогов выборов
Сейчас на главной
Авторская колонка
Мы им покажем!
Часто слышу, что россияне должны поднапрячься и сделать самолёт лучше Аэробуса, мобилу лучше Айфона, процессор лучше Интела. И доказать всем, что Россия – мировая держава. Мол, у нас пол-Москвы работало в оборонных НИИ. Неужели мы не можем показать всему миру… что-то вроде кузькиной матери.
Авдерин Валерий
Арбитражный суд Уфы наложил арест на акции Башкирской содовой компании
башкирская содовая компания
Арбитражный суд Уфы наложил арест на акции Башкирской содовой компании
Арбитражный суд Уфы на основании результатов прокурорской проверки наложил арест на обыкновенные акции Башкирской содовой компании, которая планировала начать добычу известняка на уникальном башкирском шихане Куштау
Глава Астраханской области извинился перед водителем, чья машина провалилась в яму
Дороги России
Глава Астраханской области извинился перед водителем, чья машина провалилась в яму
Очевидцы сняли на видео, как автомобиль Lada попала передними колесами в провал посреди проезжей части, а через несколько секунд под весом автомобиля эта яма увеличилась в размерах
В ООН заинтересовались водной блокадой полуострова Крым со стороны Украины
Крым
В ООН заинтересовались водной блокадой полуострова Крым со стороны Украины
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о подаче воды на полуостров Крым, а также перекрытии киевскими властями водоснабжения по Северо-Крымскому каналу
В Беслане началась трехдневная вахта памяти
теракт в Беслане
В Беслане началась трехдневная вахта памяти
В Беслане началась трехдневная вахта памяти по погибшим в результате теракта в школе №1, который был совершен 16 лет назад. В траурных мероприятиях принимают участие чиновники, общественники, жители и гости Северной Осетии
Владимир Путин с 1 октября повысит зарплату чиновникам и силовикам на 3%
чиновники
Владимир Путин с 1 октября повысит зарплату чиновникам и силовикам на 3%
Отдельными указами президента с 1 октября 2020 года повышается зарплата председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и для генерального прокурора Игоря Краснова
Минздрав США выделит 250 млн долларов на борьбу с отчаянием в обществе
карантин
Минздрав США выделит 250 млн долларов на борьбу с отчаянием в обществе
Министерство здравоохранения и социальных служб США объявит для коммуникационных агентств тендер стоимостью 250 млн долларов на борьбу с отчаянием в обществе на фоне пандемии коронавируса
Политика
ФБК опубликовал расследование, над которым работал Алексей Навальный
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил первую часть расследования, которое Алексей Навальный снимал в Сибири до того как был госпитализирован с отравлением в Омске. В первой части расследования речь идет о новосибирских депутатах от «Единой России»
Не прошло и года
лекарства
Не прошло и года
Министерство здравоохранения зарегистрировало в России противосудорожный препарат «Фризиум» («клобазам»), который ранее родители больных эпилепсией детей вынуждены были заказывать за границей с риском стать фигурантами уголовных дел
Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Александра Лукашенко и 29 белорусских чиновников
Александр Лукашенко
Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Александра Лукашенко и 29 белорусских чиновников
Власти Латвии, Литвы и Эстонии официально объявили о введении персональных санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и других чиновников из этой страны
Перезанять, чтобы переотдать
кредиты
Перезанять, чтобы переотдать
Центробанк насчитал 12,8 млн россиян которые живут в ситуации, когда им нужно гасить больше одного кредита. Всего же по состоянию на 1 апреля 2020 года имели хоть один действующий кредит или заем в микрофинансовой организации (МФО) 42 млн россиян
Полугодовая прибыль «Газпрома» сократилась в 25 раз по сравнению с 2019 годом
Газпром
Полугодовая прибыль «Газпрома» сократилась в 25 раз по сравнению с 2019 годом
Прибыль российского «Газпрома» за первое полугодие 2020 года упала в 25 раз. Тем не менее, зампред правления компании Фамил Садыгов сообщил, что компания продолжит придерживаться дивидендной политики
В Минске на акции протеста заметили людей в форме с шевронами цветов флага Дагестана
протесты в белоруссии
В Минске на акции протеста заметили людей в форме с шевронами цветов флага Дагестана
Эти люди были одеты в бронежилеты и каски с опознавательными знаками, свойственными Дагестану. Лица военных скрыты черными масками и очками. Они охраняли Национальный художественный Музей
Общество
В Москве в ходе масштабного тестирования коронавирус выявили у 5,5 тысячи сотрудников образования
В Москве всех сотрудников системы образования проверили на коронавирусную инфекцию. Об этом накануне начала нового учебного года рассказала вице-мэр столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова
Более 40% предпринимателей не смогут до конца года заплатить налоги из-за коронавируса
власть и бизнес
Более 40% предпринимателей не смогут до конца года заплатить налоги из-за коронавируса
Около 40% российских избирателей к концу текущего года не смогут заплатить налоги, выплата которых была отложена в качестве меры поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса
Власти Великобритании решили рекордно повысить налоги
налоги
Власти Великобритании решили рекордно повысить налоги
Сейчас члены кабинета министров обсуждают вариант повышения базисной налоговой ставки на продажу активов с 10 до 20%. Также рассматривается возможность повысить налог на продажу второй квартиры или дома
Автомобилистам запретят ездить по выделенным полосам по выходным
ПДД
Автомобилистам запретят ездить по выделенным полосам по выходным
Департамент транспорта Москвы лишит автомобилистов возможности пользоваться выделенными полосами для общественного транспорта по выходным дням. Сейчас большая часть выделенок в столице работает только по будням
В Забайкалье жителей поселка оштрафовали на 700 тысяч рублей за надпись про Путина
неуважение к власти
В Забайкалье жителей поселка оштрафовали на 700 тысяч рублей за надпись про Путина
В Забайкальском крае суд оштрафовал трех жителей поселка Агинский на очень крупные суммы за оскорбительную надпись про президента России. Граждане должны будут выплатить штрафы за мелкое хулиганство