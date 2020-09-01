Иркутские чиновники перенесли школьные занятия на улицу из-за трехдневного голосования
Администрация Иркутской области рекомендовало местным школам провести занятия в пятницу, 11 сентября, на открытом воздухе. Дело в том, что 11 сентября начнется трехдневное голосование на выборах губернатора региона
Администрация Иркутской области рекомендовало местным школам провести занятия в пятницу, 11 сентября, на открытом воздухе. Дело в том, что 11 сентября начнется трехдневное голосование на выборах губернатора региона, а многие избирательные участки размещаются в здании школ.
Иркутские чиновники окрестили 11 сентября «днем здоровья» и рекомендовали провести уроки на улице. 12 и 13 сентября будут выходными днями в школах, а 14 сентября работа образовательных организаций будет проходить в штатном режиме после дезинфекции и уборки помещений, сообщили в областной администрации.
Напомним, что по решению Центризбиркома сентябрьские выборы в регионах продлятся три дня. 11 и 12 сентября считаются днями для досрочного голосования, а 13 сентября – основным днем для волеизъявления избирателей.