01 сентября 2020, 11:57
В подмосковном Воскресенске пьяный мужчина зарезал свою жену на глазах у воспитанников детского сада
53-летний Николай, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, зашел в детский сад на улице Чапаева через открытую запасную дверь. Там он разыскал вою жену, которая работала младшим воспитателем
В подмосковном Воскресенске местный житель по имени Николай убил свою супругу на глазах у воспитанников детского сада.
Telegram-канал «112» сообщает, что 53-летний Николай, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, зашел в детский сад на улице Чапаева через открытую запасную дверь. Там он разыскал вою жену, которая работала младшим воспитателем. Мужчина нанес супруге несколько ударов ножом, в результате которых она скончалась до приезда «скорой помощи».
Охранник детского садика вызвал полицию, сотрудники которой успели задержать злоумышленника.