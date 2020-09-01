Арбитражный суд Уфы наложил арест на акции Башкирской содовой компании
Арбитражный суд Уфы на основании результатов прокурорской проверки наложил арест на обыкновенные акции Башкирской содовой компании, которая планировала начать добычу известняка на уникальном башкирском шихане Куштау
Арбитражный суд Уфы на основании результатов прокурорской проверки наложил арест на обыкновенные акции Башкирской содовой компании, которая планировала начать добычу известняка на уникальном башкирском шихане Куштау.
Арест наложен на ценные бумаги, которые находятся во владении АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО ТД «Башкирская химия». Акции будут зачислены на лицевой счет Росимущества, однако решение суда может быть обжаловано в течение месяца, сообщает «Российская газета».
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что сделка по размытию акций «Соды» и потере управления республикой, совершенная в 2007-2013 годах, является незаконной. Он оценил ущерб региональному бюджету от приватизации БСК в 34 млрд рублей.
Напомним, что проверка в отношении Башкирской содовой компании началась после того, как Владимир Путин раскритиковал собственников компании и обвинил их в выводе денежных средств в офшоры. Это произошло на фоне конфликта между БСК и жителей Башкирии из-за разработки шихана Куштау.