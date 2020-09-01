01 сентября 2020, 11:41
Глава Астраханской области извинился перед водителем, чья машина провалилась в яму на дороге
Очевидцы сняли на видео, как автомобиль Lada попала передними колесами в провал посреди проезжей части, а через несколько секунд под весом автомобиля эта яма увеличилась в размерах
Фото: Газета Волга
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин лично принес извинения водителю, который провалился в яму на дороге.
Инцидент произошел на улице Савушкина. Очевидцы сняли на видео, как автомобиль Lada попала передними колесами в провал посреди проезжей части, а через несколько секунд под весом автомобиля эта яма увеличилась в размерах. В итоге машина почти наполовину ушла под землю.
Как сообщает «Говорит Москва», губернатор лично приехал на место аварии, извинился и пообещал владельцу машины полностью компенсировать ущерб. Бабушкин отметил, что яма образовалась из-за повреждения трубы канализации, проложенной под дорогой.