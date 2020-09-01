01 сентября 2020, 10:58
В России общее число заразившихся коронавирусом превысило миллион человек
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки было выявлено 4 729 новых случаев заражения, а суммарное число заболевших выросло до 1 000 048 человек. Из их полностью выздоровели 815 705 человек
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии превысило миллион человек. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки было выявлено 4 729 новых случаев заражения, а суммарное число заболевших выросло до 1 000 048 человек. Из их полностью выздоровели 815 705 человек.
За сутки от вызванных COVID-19 осложнений скончались 123 человека. Всего зарегистрировано 17 299 летальных исходов.
В Москве за сутки выявили 641 случай заражения коронавирусом, в Московской области – 156, в Санкт-Петербурге – 185, в Нижегородской области – 132, в Свердловской области – 117, в Ханты-Мансийском АО – 67, в Ростовской области – 133, в Красноярском крае – 109.