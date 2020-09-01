В ООН заинтересовались водной блокадой полуострова Крым со стороны Украины
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о подаче воды на полуостров Крым, а также перекрытии киевскими властями водоснабжения по Северо-Крымскому каналу
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о подаче воды на полуостров Крым, а также перекрытии киевскими властями водоснабжения по Северо-Крымскому каналу.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что глава Управления полевых операций и присутствия Верховного комиссара ООН по правам человека Жоржетта Ганьон в своем письме предложила сотрудничество по решению проблемы доступа крымчан к воде.
Наталья Поклонская со своей стороны подготовила запрос к главе Крыма Сергею Аксенову для получения сведений, которые необходимы для дальнейшего международного взаимодействия с организацией, призванной защищать права человека.
Напомним, что полуостров Крым находится в водной блокаде со стороны Украины уже несколько лет. При этом многие водохранилища республики обмелели в начале 2020 года из-за сильной засухи.
В текущем году Киев предложил Крыму помощь в решении вопроса с водоснабжением, однако парламент республики отказался от предложения. Спикер Госсовета Владимир Константинов отказался от каких-либо поставок воды в регион с Украины до тех пор, пока в Киеве не сменится правящий режим.