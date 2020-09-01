В Беслане началась трехдневная вахта памяти по погибшим в результате теракта в школе
В Беслане началась трехдневная вахта памяти по погибшим в результате теракта в школе №1, который был совершен 16 лет назад. В траурных мероприятиях принимают участие чиновники, общественники, жители и гости Северной Осетии
В Беслане (Северная Осетия) началась трехдневная вахта памяти по погибшим в результате теракта в школе №1, который был совершен 16 лет назад.
В траурных мероприятиях принимают участие чиновники, общественники, жители и гости Северной Осетии.
В день захвата школы 1 сентября в 09:15 по московскому времени, когда раздался первый выстрел террористов на торжественной линейке, во дворе школы прозвучал школьный звонок и началось возложение цветов. В школьном спортзале, где держали заложников, около фотографий погибших зажгут свечи. По традиции в школу несут игрушки и воду, которую террористы не разрешали пить заложникам.
Все три дня во дворе школы будет звучать траурная музыка.
Кроме того, во Дворце культуры Беслана откроется выставка фотографий с места трагедии «Беслан. Помнить, чтобы жить». Там же 1 сентября пройдет пресс-конференция Северо-Осетинской общественной организации «Матери Беслана».
2 сентября откроется третья международная конференция «Дети — жертвы Холокоста и террора», а 3 сентября во дворе школы состоится литургия и будет объявлена минута молчания. На мемориальное кладбище Беслана «Город ангелов», где похоронены жертвы теракта, зачитают все фамилии и имена погибших, после чего в небо запустят воздушные шары.
Напомним, что террористы с 1 по 3 сентября 2004 года удерживали в заминированном здании школы 1128 заложников – школьников, их родителей и учителей. На третий день, после прогремевших взрывов, силовики взяли школу штурмом. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Более 800 человек получили травмы, многие остались инвалидами.