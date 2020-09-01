Прокуратура Норильска возбудила три дела по факту разлива топлива в устье реки Амбарная
Инцидент произошел 7 августа. Тогда во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска (принадлежит НТЭК, входящей в «Норильский никель») около 50 литров топлива вылилось в почву
Прокуратура Норильска возбудила три административных дела по итогам проверки, которая проводилась по факту разлива водно-дизельной смеси в районе устья реки Амбарная.
Инцидент произошел 7 августа. Тогда во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска (принадлежит НТЭК, входящей в «Норильский никель») около 50 литров топлива вылилось в почву.
В прокуратуре заявили, что организация, которая осуществляла перекачку топливной смеси, не обеспечила безопасную эксплуатацию оборудования, что повлекло загрязнение земли нефтепродуктами.
В процессе перекачки водно-дизельной смеси, собранной в ходе ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 АО «НТЭК», в рукаве, соединяющим насосные оборудования, образовался свищ, после чего на землю вылилось около 50 литров водно-дизельной смеси.
Прокуратура возбудила по данному факту административные дела по статьям «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации иных объектов» и «Порча земли».
Напомним, что авария на ТЭЦ в Норильске произошла 29 мая. в результате повреждения резервуара для хранения нефтепродуктов более 20 тыс. тонн дизельного топлива разлилось возле электростанции. Примерно 17 тысяч тонн топлива попало в почву и расположенные рядом водоемы. Нефтепродукты были обнаружены даже в ледниковом озере Пясино, которое располагается в 20 километрах от города.
Площадь загрязнения оценивается в 180 тыс. кв. м. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 147,7 млрд рублей.