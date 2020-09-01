Радий Хабиров подал заявление в СКР о проверке законности приватизации Башкирской содовой компании
Глава Башкортостана Радий Хабиров направил в Следственный комитет заявление о проведении проверки в отношении региональных чиновников, которые занимались вопросом приватизации Башкирской содовой компании (БСК)
Глава Башкортостана Радий Хабиров направил в Следственный комитет заявление о проведении проверки в отношении региональных чиновников, которые занимались вопросом приватизации Башкирской содовой компании (БСК).
Губернатор заявил, что в результате приватизации БСК бюджет региона потерял 34 млрд рублей.
БСК была создана в 2013 году путем слияния предприятий «Сода», которое контролировали власти Башкирии, и «Каустик». В рамках сделки проводилась конвертация акций двух предприятий, в результате чего власти Башкирии утратили контроль над «Содой» при ее вхождении в состав новой компании.
Радий Хабиров заявил, что сделка по размытию акций ОАО «Сода» и потеря управления компании республикой, совершенная в 2007–2013 годах, является незаконной и несправедливой. Власти региона намерены добиваться возврата акций в собственность Башкирии.
Губернатор попросил СКР провести проверку в отношении ответственных чиновников, а также в отношении руководителей компании «Башхим», которые были совладельцами «Каустика» и управляющими «Соды» в период создания БСК.
Напомним, что проверка приватизации Башкирской содовой компании началась после того, как президент Владимир Путин обвинил руководство компании в выведении заработанных в России денег за границу. С критикой в адрес собственников БСК глава государства выступил на фоне конфликта между компанией и жителями Башкирии, которые выступают против передачи бизнесменам под разработку уникального шихана Куштау.