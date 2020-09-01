01 сентября 2020, 07:38
Владимир Путин с 1 октября повысит зарплату чиновникам и силовикам на 3%
Отдельными указами президента с 1 октября 2020 года повышается зарплата председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и для генерального прокурора Игоря Краснова
Президент России Владимир Путин подписал указы о повышении денежного вознаграждения некоторым категориям силовиков и чиновников.
Отдельными указами президента с 1 октября 2020 года повышается зарплата председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и для генерального прокурора Игоря Краснова.
Также глава государства поручил повысить зарплату лицам, замещающим государственные должности, отдельным руководителям федеральных органов власти, сотрудникам дипломатических миссий и представительств, а также главе Совета безопасности.
Зарплата указанных чиновников и силовиков в среднем вырастет на 3% от текущих значений.
В последний раз президент повышал зарплату государственным служащим в октябре 2019 года.