Минздрав США выделит 250 млн долларов на борьбу с отчаянием в обществе
Министерство здравоохранения и социальных служб США объявит для коммуникационных агентств тендер стоимостью 250 млн долларов на борьбу с отчаянием в обществе на фоне пандемии коронавируса
Министерство здравоохранения и социальных служб США объявит для коммуникационных агентств тендер стоимостью 250 млн долларов на борьбу с отчаянием в обществе на фоне пандемии коронавируса.
Издание Politico сообщает, что подрядчик должен организовать кампанию, чтобы «победить отчаяние и внушить надежду» людям. Американцы по итогам борьбы с отчаянием должны будут вернуться к работе и помочь восстановить экономику страны.
Подрядчик должен будет предоставить населению информации о вакцинах и лекарствах от COVID-19, а также сообщить об отмене введенных в связи с пандемией жестких карантинных мер.
Бороться с отчаянием в обществе подрядчик может с помощью традиционных и цифровых СМИ, социальных сетей, индустрии спорта и развлечений, ассоциаций общественного здравоохранения и других творческих партнеров для предоставления важной информации в области здравоохранения и экономики.