Глава Роспотребнадзора не исключила возвращения школьников на дистанционное обучение
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возвращения школьников к дистанционному обучению, если ситуация с коронавирусом обострится после начала учебного года в очном режиме
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возвращения школьников к дистанционному обучению, если ситуация с коронавирусом обострится после начала учебного года в очном режиме.
Одновременно с этим главный санитарный врач страны заверила, что текущая ситуация с коронавирусом в России позволяет начать учебный год в традиционном очном формате.
«Снижение определенное продолжается, но уже сегодня мы видим несколько групповых очагов, вспышек и с ними работаем», - сообщила Анна Попова, слова которой приводит ТАСС.
Напомним, что учебный год в связи с пандемией коронавируса будет проводиться по новым правилам. В школах отменят единый звонок и введут график перемен и питания в столовой для каждого класса. Контакты между учащимися должны быть сведены к минимуму.