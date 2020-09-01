01 сентября 2020, 03:11
Мэр Краснодара Евгений Первышов госпитализирован с коронавирусом
В своем телеграм-канале Евгений Первышов сообщил, что соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, а также пользовался антисептиками. «Тем не менее, где-то меня этот вирус подкараулил», - отметил чиновник
Фото: krasnodarik.ru
Мэр Краснодара Евгений Первышов заразился коронавирусной инфекцией. Чиновника госпитализировали в одну из городских больниц.
В своем телеграм-канале Евгений Первышов сообщил, что соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, а также пользовался антисептиками. «Тем не менее, где-то меня этот вирус подкараулил», - отметил чиновник.
Мэр обещал рассказывать своим подписчикам, как протекает его болезнь и как его лечат.