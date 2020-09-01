Создатель приложения «Красная кнопка» уехал в Эстонию в связи с уголовным преследованием
Основатель компании «Vee Security» и создатель приложения «Красная кнопка» для помощи задержанным на протестных митингах Александр Литреев уехал из России в связи с уголовным преследованием. Во время пандемии коронавируса он выехал в Эстонию
Основатель компании «Vee Security» и создатель приложения «Красная кнопка» для помощи задержанным на протестных митингах Александр Литреев уехал из России в связи с уголовным преследованием. Во время пандемии коронавируса он выехал в Эстонию.
В беседе с порталом Znak.com Александр Литреев сообщил, что уехать из России в Прибалтику ему помогли эстонские дипломаты. Он также рассказал, что последние два года за ним следили оперативники Центра по борьбе с экстремизмом МВД России (Центр «Э»).
«Про то, что в отношении меня проводятся оперативно-розыскные мероприятия я узнал в марте этого года. Рапорт об этих мероприятиях датирован июлем 2018 года. Как раз тогда Роскомнадзор заблокировал сайт, где мы рассказывали, как обойти запрет на блокировку Telegram»,- рассказал Литреев. Сам он заметил слежку в 2019 году, когда приезжал в Петербург и Москву. за ним постоянно ездили тонированные микроавтобусы Volkswagen черного цвета.
В январе 2020 года в отношении Александра Литреева было возбуждено уголовное дело по статье о неуведомлении о наличии двойного гражданства.
«Обвинение утверждает, что я умышленно скрывал документы о виде на жительстве (его я получил в 2019 году), но в собственных постановлениях ссылается на то, что я предъявлял вид на жительство при пересечении границы органам государственной̆ власти. Само преступление считается преступлением небольшой тяжести, но мое уголовное дело ведет следователь по особо важным делам, а ход дела курирует напрямую Главное управление по противодействию экстремизму МВД России из Москвы», - сообщил Литреев.
В феврале 2020 года Александра Литреева задержали в Екатеринбурге и обвинили в незаконном приобретении наркотических средств без цели сбыта. При личном досмотре полицейские нашли у него две таблетки MDMA. Литреев признал свою вину и раскаялся в содеянном, а суд отправил его под домашний арест.
Создатель «Красной кнопки» также рассказал, что пока он был в СИЗО, его постоянно приглашали на беседу с сотрудниками ФСБ, которые «задавали множество вопросов о его проектах, политической̆ деятельности и его связи с Алексеем Навальным».