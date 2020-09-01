В Татарстане напали на сотрудников ФБК, которые проводили расследование «про очень важного человека»
Соратник Алексея Навального Георгий Албуров сообщил о нападении на съемочную группу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Татарстане. Борцы с коррупцией приехали в регион для съемок расследования «про очень важного человека»
Соратник Алексея Навального Георгий Албуров сообщил о нападении на съемочную группу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Татарстане. Борцы с коррупцией приехали в регион для съемок расследования «про очень важного человека». Имени героя ролика сотрудники ФБК не назвали.
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, во время съемки с дрона дачи «важного человека» под Казанью группе ФБК преградили дорогу два квадроцикла с охранниками объекта. Они повредили арендную машину оппозиционеров и написали на них заявление о нарушении права на частную жизнь.
Затем на место приехали сотрудники МВД и Следственного комитета, которые начали изымать всю технику сотрудников ФБК, а также потребовали от них отдать свои телефоны.
«Если только ради того, чтобы кадры с дрона не появились в интернете, они готовы нарушать все законодательство - эти люди действительно являются преступниками», - прокомментировал ситуацию Георгий Албуров.