Мосгорсуд разрешил СКР возобновить уголовное дело против Сергея Фургала 15-летней давности
Мосгорсуд по ходатайству следствия возобновил уголовное преследование бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об убийстве предпринимателя Евгения Зори. По этому делу Фургал привлекался более 15 лет назад, но тогда дело было закрыто
Мосгорсуд по ходатайству следствия возобновил уголовное преследование бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об убийстве предпринимателя Евгения Зори. По этому делу Фургал привлекался более 15 лет назад, но тогда дело было закрыто.
В Следственном комитете считают, что 15 лет назад дело против Сергея Фургала было закрыто из-за того, что он якобы оказывал влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. После ареста экс-губернатора в июле 2020 года следствие попросило суд отменить постановление, которое прекращало уголовное преследование экс-губернатора.
Напомним, что Сергея Фургала обвиняют в убийстве предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году. Одновременно с этим следователи проверяют его на причастность к другим убийствам бизнесменов. По неофициальным данным, арест Фургала связан с его победой на губернаторских выборах и высоким рейтингом в Хабаровском крае.