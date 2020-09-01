Интерпол прекратил международный розыск прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина
Ресторатор и бизнесмен Евгений Пригожин после прекращения в американском суде дела о вмешательстве в выборы президента США добился от Интерпола прекращения своего международного преследования
Ресторатор и бизнесмен Евгений Пригожин после прекращения в американском суде дела о вмешательстве в выборы президента США добился от Интерпола прекращения своего международного преследования.
Пресс-служба «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» сообщила, что Евгений Пригожин обратился в Интерпол с требованием прекратить международное преследование в связи с обвинениями в свой адрес во вмешательстве в ход президентских выборов в США. «Сегодня были получены документы о том, что Интерпол данное преследование прекратил с 28 августа», - говорится в заявлении компании, владельцем которой является Пригожин.
Ранее суд столичного округа Колумбия в марте 2020 года снял обвинения с российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», поддержав позицию Минюста США. Ведомство опасается, что в рамках судебного разбирательства будет открыт доступ к «чувствительной» информации об источниках и методах расследования.
В Минюсте считают, что «Конкорд» использовал судебное разбирательство для того, чтобы получать конфиденциальную информацию от прокуроров, которую «можно было бы использовать для организации кампании по информационному противоборству с США».