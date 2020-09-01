Долг «Объединенной авиастроительной корпорации» перед банками оценили в полтриллиона рублей
Долги «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), которая является крупнейшим оборонным холдингом России и самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), перед банками составляет 530 млрд рублей
Долги «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), которая является крупнейшим оборонным холдингом России и самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), перед банками составляет 530 млрд рублей. Об этом в интервью РБК сообщил индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.
Сердюков сообщил, что в эти 530 млрд рублей входят старые долги, которые образовались в результате выполнения государственных задач. ОАК получит из государственного бюджета 250 млрд рублей, которые пойдут на погашение задолженности перед банками. Долги еще на 150 млрд рублей планируется реструктурировать.
В свою очередь вице-премьер Юрий Борисов заявил, что закредитованность является проблемой не только «Объединенной авиастроительной корпорации», но и других предприятий оборонно-промышленного комплекса.
По данным РБК, в 2020 году у производителя «суперджетов» не оказалось ни одного заказа на самолеты. В августе в «Ростехе» сообщили, что партию из 30 невостребованных самолетов SSJ-100 поставят авиакомпании Red Wings, подконтрольной государственной корпорации.