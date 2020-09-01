ФБК опубликовал первую часть расследования, над которым Алексей Навальный работал до отравления
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил первую часть расследования, которое Алексей Навальный снимал в Сибири до того как был госпитализирован с отравлением в Омске. В первой части расследования речь идет о новосибирских депутатах от «Единой России»
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил первую часть расследования, которое Алексей Навальный снимал в Сибири до того как был госпитализирован с отравлением в Омске. В первой части расследования речь идет о новосибирских депутатах от «Единой России», которые контролируют застройку в городе.
В расследовании говорится, что больше трети (18 из 50) депутатов городского совета Новосибирска являются застройщиками или представителями застройщиков. По данным ФБК, депутат 36-го округа Новосибирска Алексей Джулай («Единая Россия») является одним из самых богатых депутатов горсовета, владеет компанией «Дискус», а также заводом, производящим бетонные панели, из который стоит недорогое жилье. Помимо этого Джулаю принадлежит управляющая компания, обслуживающая построенные его же компанией жилые дома.
В ФБК считают, что депутат Джулай стремится получить депутатское кресло на предстоящий выборах, потому что без него он «попросту сядет», поскольку при постройке его домов можно найти множество нарушений. Кроме того, против его компаний были «поданы сотни исков, вынесены штрафы на миллионы рублей», но из-за депутатского статуса «он их игнорирует».
Крупным застройщиком является еще один депутат-единоросс Кирилл Покровский, которому принадлежит жилой комплекс «Чистая слобода» застройщика КПД Газстрой. Отец Покровского является вице-спикером парламента города, а также собственником завода железобетонных изделий. Мать депутата работает в администрации губернатора Новосибирской области.
Бизнес депутата от «Единой России» Евгения Яковенко официально оформлен на его детей. Так, сын Яковенко является собственником микрорайона «Уют», а дочь владеет палатками в новосибирском метро.