Минздрав зарегистрировал препарат «Фризиум», из-за которого родителей больных детей могли привлечь к ответственности
Министерство здравоохранения зарегистрировало в России противосудорожный препарат «Фризиум» («клобазам»), который ранее родители больных эпилепсией детей вынуждены были заказывать за границей с риском стать фигурантами уголовных дел
Министерство здравоохранения зарегистрировало в России противосудорожный препарат «Фризиум» («клобазам»), который ранее родители больных эпилепсией детей вынуждены были заказывать за границей с риском стать фигурантами уголовных дел.
Издание Vademecum сообщает, что 24 августа «Фризиум» появился на сайте государственного реестра лекарственных средств. Препарат производит французская компания Sanofi («Санофи» и выпускается оно в форме таблеток.
Напомним, в 2019 году в России возник скандал вокруг «Фризиума» после того, как нескольких россиянок задержали за покупку незарегистрированного препарата за границей. Матерей тяжелобольных детей собирались привлечь к уголовной ответственности за контрабанду психотропных веществ.
В связи с широким общественным резонансом женщин не стали привлекать к ответственности, а в правительстве пообещали решить возникшую проблему с «Фризиумом».
В конце декабря 2019 года президент Владимир Путин подписал документ, разрешающий импорт в Россию незарегистрированных лекарств, которые содержат наркотические или психотропные вещества, если их необходимость для пациентов признана специальной медицинской комиссией. Закон вступил в силу 1 марта 2020 года.