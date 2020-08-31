31 августа 2020, 17:11
В Москве неизвестный открыл огонь по автомобилю Управделами президента России
Telegram-канал Life Shot сообщает, что инцидент произошел на Краснопрудной улице. Сотрудник Управделами президента приехал за женой и ребенком, а когда вышел из машины, неизвестный открыл огонь
В Москве неизвестный злоумышленник расстрелял автомобиль водителя Управления делами президента России.
Telegram-канал Life Shot сообщает, что инцидент произошел на Краснопрудной улице. Сотрудник Управделами президента приехал за женой и ребенком, а когда вышел из машины, неизвестный открыл огонь. В результате инцидента заднее стекло автомобиля рассыпалось, водитель не пострадал.
Сотрудники правоохранительных органов уже задержали стрелка. С ним проводятся следственные действия.