Росприроднадзор заявил о возможном закрытии мусорной свалки «Ядрово» в Волоколамске
Росприроднадзор сообщил о проведении проверки на скандально известном полигоне ТКО «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области. Итогом этой проверки может быть закрытие мусорной свалки, против которой уже давно выступают местные жители
Росприроднадзор сообщил о проведении проверки на скандально известном полигоне ТКО «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области. Итогом этой проверки может быть закрытие мусорной свалки, против которой уже давно выступают местные жители.
В Роспотребнадзоре сообщили, что проверка на полигоне «Ядрово» продлится 20 дней. Судьба свалки будет решаться по итогам выявленных нарушений.
Напомним, мусорный полигон в Волоколамске получил широкую известность в марте 2018 года, когда произошел крупный выброс свалочного газа, а сотни местных жителей пожаловались на недомогание. Несколько детей были госпитализированы с признаками отравления, что стало поводом для многотысячного стихийного протеста. Жители Волоколамска требовали отставки губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и закрытия свалки.
Несмотря на протесты, власти приняли решение об открытии второго тела полигона «Ядрово», что вызвало возмущение со стороны граждан.