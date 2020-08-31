Центробанк насчитал 12,8 млн россиян, которые выплачивают более одного кредита
Центробанк насчитал 12,8 млн россиян которые живут в ситуации, когда им нужно гасить больше одного кредита. Всего же по состоянию на 1 апреля 2020 года имели хоть один действующий кредит или заем в микрофинансовой организации (МФО) 42 млн россиян
Центробанк насчитал 12,8 млн россиян которые живут в ситуации, когда им нужно гасить больше одного кредита. Всего же по состоянию на 1 апреля 2020 года имели хоть один действующий кредит или заем в микрофинансовой организации (МФО) 42 млн россиян.
За последние шесть месяцев число заемщиков в России выросло на 2,7%, или 1,1 млн человек. Около трети должников (30,4%) имеют не один, а несколько кредитов или займов (12,8 млн россиян, на которых приходится 54% задолженности по банковским ссудам), сообщает РБК.
В связи со сложившейся ситуацией Банк России намерен потребовать от участников рынка регулярно пересчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков (соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиентв). Регулятор отмечает, что зачастую кредитор просто не знает о росте долговой нагрузки заемщика и недооценивает уровень риска.
В ЦБ считают, что чем выше ПДН клиента, тем большую надбавку по ссуде должен сформировать банк или МФО. Увеличение нагрузки на капитал должно снижать желание игроков работать со слишком закредитованными заемщиками.