Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от сделки по следствием
Следователь предложил Сергею Фургалу заключить досудебное соглашение и признать вину в обмен на рассмотрение дела в особом порядке и смягчение наказания. Обвиняемый отказался и заявил, что следствие оказывает на него давление
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации нескольких убийств, отказался от сделки со следствием.
Следователь предложил Сергею Фургалу заключить досудебное соглашение и признать вину в обмен на рассмотрение дела в особом порядке и смягчение наказания. Обвиняемый отказался и заявил, что следствие оказывает на него давление, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Также сообщается, что Следственный комитет России до сих пор не может предъявить экс-губернатору ключевое обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори, совершенное в октябре 2004 года.
Дело в том, что сразу после убийства Сергея Фургала и его партнера Николая Мистрюкова задерживали в качестве подозреваемых, но спустя двое суток отпустили в связи с отсутствием доказательств их вины, а следователь прокуратуры Хабаровска вынес постановление об их непричастности к преступлению и прекратил производство по уголовному делу. Отменить решение прокуратуры может только Мосгорсуд.