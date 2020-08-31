Полугодовая прибыль «Газпрома» сократилась в 25 раз по сравнению с 2019 годом
Прибыль российского «Газпрома» за первое полугодие 2020 года упала в 25 раз. Соответствующую финансовую отчетность предоставила сама газовая монополия
Прибыль российского «Газпрома» за первое полугодие 2020 года упала в 25 раз. Соответствующую финансовую отчетность предоставила сама газовая монополия.
Согласно финансовым результатам «Газпрома», чистая прибыль компании, относящаяся к ее акционерам, составила 32,919 млрд рублей за первое полугодие. Это в 25,4 раза меньше, чем за первое полугодие 2019 года (836,5 млрд рублей). Таким образом, чистая прибыль газовой монополии сократилась на 96%.
Полугодовая выручка «Газпрома» сократилась с 4,076 трлн до 2,903 трлн рублей.
В отчетном периоде сильно сократились продажи «Газпрома» в Европу и другие страны (за исключением бывших стран СССР). Этот сегмент продаж упал в два раза - с 1,433 трлн до 756 млрд рублей. Одновременно с этим упали продажи газа в России (с 518,2 млрд рублей в 2019 году до 488,7 млрд рублей в текущем), сообщает РБК.
Зампред правления компании Фамил Садыгов сообщил, что «Газпром» даже в условиях падения прибыли продолжит придерживаться дивидендной политики. Решение о размере дивидендов будет приниматься по итогам 2020 года в целом.