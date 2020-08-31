31 августа 2020, 13:43
Для жителя Перми запросили 7 месяцев исправительных работ за публикацию фотографии генерала Власова на сайте «Бессмертный полк»
Пермская прокуратура запросила 7 месяцев исправительных работ для жителя города Данилы Симанова, которого обвиняют в реабилитации нацизма. По версии следствия, мужчина опубликовал фотографию генерала Андрея Власова на сайте «Бессмертного полка»
Пермская прокуратура запросила 7 месяцев исправительных работ для жителя города Данилы Симанова, которого обвиняют в реабилитации нацизма. По версии следствия, мужчина опубликовал фотографию генерала Андрея Власова на сайте «Бессмертного полка».
В суде 19-летний Данила Симанов признал вину и назвал свои действия «шуткой». Мужчина раскаялся и попросил рассмотреть дело в особом порядке.
Согласно материалам дела, 4 мая 2020 года Данила Симанов отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию генерала Андрея Власова для ее дальнейшей трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн».
Правоохранительные органы считают, что обвиняемый разместил фотографию «изменника Родине» для оправдания его преступлений.
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