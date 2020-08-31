31 августа 2020, 13:25
Москва объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии
Российские власти объявили о высылке трех сотрудников посольства Словакии. Соответствующее решение МИД РФ принял в ответ на высылку российских дипломатов из Братиславы
Фото: commons.m.wikimedia.org
Российские власти объявили о высылке трех сотрудников посольства Словакии. Соответствующее решение МИД РФ принял в ответ на высылку российских дипломатов из Братиславы.
Внешнеполитическое ведомство также выразило протест в связи с «безосновательной высылкой» россиян из Словакии. «Этот недружественный шаг Братиславы расцениваем как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами», - говорится в заявлении министерства.
Власти Словакии выслали трех российских дипломатов из-за подозрений в осуществлении шпионской деятельности.