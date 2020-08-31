Юрист ФБК Любовь Соболь сообщила о списании приставами со своих счетов 34 млн рублей
Напомним, что после массовых митингов в Москве летом 2019 года с Любови Соболь и других сотрудников ФБК различные бюджетные организации взыскали десятки миллионов рублей якобы за нанесенный акциями протеста ущерб
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила о списании судебными приставами со всех своих банковских счетов 34 млн рублей.
«Принудительный подарок для [Евгения] Пригожина и [Сергея] Собянина», - написала Любовь Соболь в своем Twitter. Юрист добавила, что сумма списания некорректная, ведь по некоторым искам, например по иску столичной прокуратуры и ГБУ «Автомобильные дороги», задолженность уже погашена.
Напомним, что после массовых митингов в Москве летом 2019 года с Любови Соболь и других сотрудников ФБК различные бюджетные организации взыскали десятки миллионов рублей якобы за нанесенный акциями протеста ущерб.
В суд на оппозиционеров подавали метрополитен, прокуратура Москвы, «Мосгортранс», ГБК «Автомобильные дороги» и ресторан «Армения». Кроме того, по решению Арбитражного суда Москвы, Любовь Соболь, Алексей Навальный и ФБК должны были выплатить 88 млн рублей в пользу «Московского школьника» из-за расследования о поставке в школы некачественных продуктов питания. Последний долг выкупил Евгений Пригожин, с которым связывают компанию «Московский школьник».