В Москве в ходе масштабного тестирования коронавирус выявили у 5,5 тысячи сотрудников образования
В Москве всех сотрудников системы образования проверили на коронавирусную инфекцию. Об этом накануне начала нового учебного года рассказала вице-мэр столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова
В Москве всех сотрудников системы образования проверили на коронавирусную инфекцию. Об этом накануне начала нового учебного года рассказала вице-мэр столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.
В ходе обследования выяснилось, что 5,5 тысячи сотрудников московских школ в настоящее время болеют коронавирусом, еще 24,1 тысячи работников системы образования уже переболели COVID-19 (у них были выявлены антитела). Заразившиеся сотрудники системы образования не будут допущены к работе.
В тестировании приняли участие педагоги, работники столовых, охранных предприятий, клининговых компаний и другие сотрудники образовательных учреждений.
По словам Анастасии раковой, во всех учебных заведения столицы имеется запас медицинских масок, которыми ученики смогут пользоваться по своему желанию. Учителям рекомендовано носить маску, однако «при объяснении материала и соблюдении дистанции ее можно снимать».
Кроме того, во всех школах Москвы прошла генеральная уборка и дезинфекция. Воздух в школах будут обеззараживать при помощи закрытых бактерицидных ламп и дозаторов с антисептиком.