В тоннеле петербургского метрополитена обнаружили мертвого мужчину
В пресс-службе петербургской подземки сообщили о закрытии движения между станциями для проведения оперативно-следственных мероприятий
Фото: regnum.ru
В петербургском метрополитене обнаружили мертвым неизвестного мужчину. Тело находилось в тоннеле между станциями «Дунайская» и «Шушары».
«Фонтанка» сообщает, что рюкзак погибшего мужчины был найден в вагоне электропоезда.
В пресс-службе петербургской подземки сообщили о закрытии движения между станциями для проведения оперативно-следственных мероприятий.
В правоохранительных органах северной столицы ситуацию пока не прокомментировали.