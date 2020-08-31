31 августа 2020, 11:51
В России за прошедшие сутки выявили почти 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки выявили 4 993 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 995 319 человек, из которых 809 387 человек уже полностью выздоровели
В России за прошедшие сутки выявили 4 993 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 995 319 человек, из которых 809 387 человек уже полностью выздоровели.
По данным оперативного штаба, за сутки от вызванных коронавирусом осложнений скончались 83 человека. Всего было зарегистрировано 17 176 летальных случаев.
В Москве выявили 685 новых случаев заражения COVID-19, в Московской области – 146, в Санкт-Петербурге – 188, в Нижегородской области – 138, в Свердловской области – 119, в Ханты-Мансийском АО – 66, в Ростовской области – 128, в Красноярском крае – 110.