Более 40% предпринимателей не смогут до конца года заплатить налоги из-за коронавируса
Около 40% российских избирателей к концу текущего года не смогут заплатить налоги, выплата которых была отложена в качестве меры поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса
Около 40% российских избирателей к концу текущего года не смогут заплатить налоги, выплата которых была отложена в качестве меры поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса.
В ходе опроса, проведенного экспертным центром при уполномоченном при президенте России по защите прав предпринимателей, более 25% представителей бизнеса охарактеризовали свое финансовое положение словами «кризис» и «катастрофа». Причиной кризиса стало падение спроса, который до сих пор не восстановился. Так, 56 процентов рассказали о падении в 2-4 раза, а 25% назвали большую цифру, сообщают «Ведомости».
Глава экспертного центра Анастасия Алехнович отметила, что меры государственной поддержки (кредиты на выплату зарплаты, отсрочка налогов) позволили многим предпринимателям пережить кризис. При этом обязательные платежи для бизнеса власти не отменили, а лишь отложили. Налоги бизнесу все же придется заплатить до конца года, но денег на это у многих нет.
Треть респондентов признали, что до уровня прошлого года смогут восстановиться только при помощи государства. Речь идет о снижении регуляторных требований и поддержке спроса.