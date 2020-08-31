Каждый второй москвич считает электронного голосование способом фальсификации итогов выборов
«Левада-центр» провел опрос среди жителей Москвы с целью выяснить их отношение к электронному голосованию на выборах. В ходе опроса выяснилось, что почти каждый второй москвич считает, что онлайн-голосование можно взломать, а его результаты сфальсифицировать
«Левада-центр» провел опрос среди жителей Москвы с целью выяснить их отношение к электронному голосованию на выборах. В ходе опроса выяснилось, что почти каждый второй москвич считает, что онлайн-голосование можно взломать, а его результаты сфальсифицировать.
50% респондентов положительно относятся к электронному голосованию, а 39% - отрицательно. Социологи отмечают, что положительно онлайн-голосование оценивают граждане, поддерживающие власть, а оппозиционно настроенные граждане считают такой вид голосования способом фальсификации итогов выборов.
Избирателям понравилась возможность голосовать из дома (ее отметили 51% опрошенных), удобство и комфорт (44% опрошенных) и экономия времени (14% опрошенных), сообщает Znak.com.
Одновременно с этим 47% опрошенных москвичей выразили уверенность в том, что результаты онлайн-голосования можно сфальсифицировать, 19% заявили о своем недоверии к подсчету голосов, 14% считают электронное голосование непрозрачным, а 11% респондентов посчитали голосование «сложным и непонятным».