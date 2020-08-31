Врио главы Хабаровского края отменил все карантинные ограничения в регионе
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал распоряжение об отмене с 4 сентября всех ограничений в регионе, которые были введены в связи с пандемией коронавируса
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал распоряжение об отмене с 4 сентября всех ограничений в регионе, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.
В своем Instagram временный губернатор написал, что правительство снимает ограничения, однако сохраняет «некоторые рекомендации». Так, если будет зафиксирован рост заболеваемости, то карантинные ограничения будут снова введены. В этой связи Дегтярев призвал граждан сохранять социальную дистанцию и носить защитные маски.
Согласно распоряжению краевого правительства, с 4 сентября на территории региона разрешается проведение массовых мероприятий и отменяется соблюдение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
Напомним, что в Хабаровском крае уже 50 дней проходят митинги с требованием освободить прежнего губернатора Сергея Фургала, который обвиняется в организации убийств. Запрет на проведение массовых мероприятий распространятся на митинги, однако правоохранительные органы не препятствуют протестам.